A Sessa Aurunca un dibattito sulle energie rinnovabili e contro il mito del nucleare

Stiamo assistendo, in Italia, a un attacco inspiegabile contro eolico e solare, con un ritorno all’energia nucleare. eppure sui costi è stata molto chiara l’AIE (Agenzia internazionale dell’energia): «Produrre un megawatt di solare ed eolico costa 4 volte meno del gas e 3 volte meno del nucleare». Per molti esperti, eolico e fotovoltaico associati a batterie e sistemi di accumulo diventano ancora meno cari. In realtà, investire sulle rinnovabili creerebbe lavoro , ridurrebbe il costo dell’energia e avrebbe anche un effetto benefico sulle nostre bollette. Sull’argomento il circolo Legambiente di Sessa Aurunca, in collaborazione con Legambiente nazionale e regionale ha organizzato un dibattito “100% Rinnovabili contro il mito del nucleare” che si terrà a Sessa Aurunca, nella Biblioteca del castello ducale, il 9 GENNAIO 2026, dalle ore 17:00. Incontro importante per capire in quale direzione l’Italia sceglie di andare in campo energetico, nonostante i due referendum del 1987 e del 2011 abbiano bocciato il ritorno all’energia nucleare. Sarà presente il Sindaco Lorenzo Di Iorio per un saluto ai relatori, tutti di alto profilo e di provata competenza scientifica: Stefano Ciafani , presidente nazionale di Legambiente; Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto Club; Simone Togni, Presidente nazionale ANEV; Attilio Piattelli, presidente nazionale Coordinamento FREE; Giovanni Ghirga, Comitato Scientifico ISDE, Mariateresa Imparato e Ottavia D’Agostino, Legambiente regione Campania; Gian Piero Godio, vicepresidente Legambiente Vercelli; Giulia Casella, Legambiente “Alfredo Petteruti” di Sessa Aurunca. Il dibattito sarà condotto dal giornalista Enrico Fontana.