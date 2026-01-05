Allerta meteo 6 gennaio 2026

L’Epifania in Campania porterà piogge intense e rovesci temporaleschi, con allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. segneranno l’Epifania in Campania. L’emergenza scatta dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 e dura fino alle 23.59 di domani, 6 gennaio. Essa interesserà gran parte della regione, con particolare riferimento alla fascia costiera e alle isole. Le previsioni parlano di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che potranno assumere anche carattere di forte intensità.

Le aree interessate

Ben 8 le aree interessate: la Piana campana, Napoli, le Isole e l’area vesuviana (Zona 1) e l’area dell’Alto Volturno e Matese (Zona 2). Interessate dall’avviso anche la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Picentini (Zona 3), l’area del Tusciano e Alto Sele (Zona 5), estendendosi fino alla Piana Sele, all’Alto Cilento (Zona 6) e al Basso Cilento (Zona 8).

Si segnalano possibili allagamenti, un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con rischio di inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di ruscellamento. Resta alta l’attenzione anche sul fronte del dissesto idrogeologico, con possibilità di caduta massi e frane.

La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali delle aree coinvolte ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali). È richiesto di mettere in atto tutte le misure, strutturali e non, necessarie a prevenire e mitigare i rischi, in conformità con i piani di protezione civile locali. Particolare attenzione dovrà essere prestata al monitoraggio della corretta tenuta del verde pubblico e agli aggiornamenti provenienti dalla Sala Operativa Regionale.