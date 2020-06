Amministrative di Casagiove : Ottavio Chiavaroli ” l’ uomo dei miracoli” al fianco di Danilo D’angelo

Casagiove. Ormai è tempo di campagna elettorale al comune di Casagiove. Danilo D’ Angelo 38enne Commercialista sarà candidato Sindaco della lista ” Casagiove nel Cuore”.

” Non ci sarà spazio nella nostra lista per chi della politica ne fa un lavoro- ha dichiarato il 3 marzo D’Angelo- durante il convegno di presentazione della sua candidatura”. Ad appoggiare la sua corsa a primo cittadino è sceso in campo Ottavio Chiavaroli , persona molto conosciuta in città anche per il suo libro ” L’uomo dei miracoli” che ha riscosso un notevole successo a livello Nazionale, tanto da essere invitato in numerose trasmissioni di Mediaset e della Rai.

Ottavio ha chiamato la nostra redazione nella serata di ieri , domenica 7 giugno, ed è stato, come suo solito, molto concreto . ” Non mi candidero’ alle prossime amministrative- ha dichiarato- ma daro’ tutto il mio incondizionato sostegno a Danilo D’Angelo che ritengo personalmente la persona giusta per una definitiva ripresa di un paese da troppo tempo “maltrattato.

Danilo è un giovane intraprendente e soprattutto una persona con tante idee propositive. Credo fortemente che i cittadini di Casagiove ,con la sua candidatura hanno una grossa opportunità , quella di dare una definitiva svolta alla città nella quale vivono. Partecipero’ – ha concluso- Ottavio attivamente alle numerose iniziative che il candidato Sindaco e l’ intera lista di Casagiove Nel Cuore ha in programma di mettere in campo durante la campagna elettorale. Saranno organizzati gazebo dove la gente potrà spiegare la propria visione della città ,insomma questa volta , almeno per una volta ,le persone si renderanno conto che per Danilo D’angelo non rappresentano semplici numeri.”