Angela Crisci è la prima donna maddalonese con la carica di ufficiale

Illustre maddalonese, è proprio il caso di affermarlo. Angela Crisci, 31 anni, giovane ufficiale della guardia di finanza, sono 12 anni che indossa con orgoglio e merito questa divisa. Entrata nel 2008 in Accademia della Guardia di Finanza, ha due lauree, una in Scienza della sicurezza economico finanziaria e l’altra in Giurisprudenza. Ha comandato la Tenenza di Orbetello dal 2013 al 20015; è stata ufficiale istruttore all’Accademia di Bergamo dal 2015 al 2017 e dal 2017 ad oggi ha comandato la Compagnia di Albenga (Savona). Oggi inizia a Roma un’altra tappa di questa prestigiosa e brillante carriera in divisa. Infatti dopo 3 anni al comando delle Fiamme Gialle il capitano Angela Crisci saluta la Città delle Torri per andare al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma.

Ieri, nella Sala di rappresentanza comunale, il sindaco Riccardo Tomatis ha voluto accomiatarsi dal capitano Crisci e accogliere la nuova arrivata in un incontro. Riportiamo le parole del sindaco: “Mi dispiace molto che il comandante Crisci sia stata trasferita. In questi 3 anni è riuscita a gestire una caserma in una città difficile ma lo ha fatto con competenza e umanità e per queste sue caratteristiche si è fatta ben volere da tutti. Le auguro una brillante carriera sulla quale non ho alcun dubbio viste le sue competenze e do il benvenuto alla nuova comandante Vanessa Senatore augurandole buon lavoro e mettendomi a disposizione, come rappresentante della città, affinché si continui la proficua collaborazione di sempre con la Guardia di Finanza, corpo indispensabile per la realtà albenganese”.

Il capitano Crisci rende orgogliosi la sua famiglia e tutti i suoi concittadini per i traguardi che continua a raggiungere con dedizione ed amore per questa delicata professione. Da sottolineare che ad oggi una delle poche donne maddalonesi ed avere un incarico da ufficiale in un corpo.