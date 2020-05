Arriva un nuovo Direttore generale in casa Casertana

Vincenzo Todaro è il nuovo direttore generale della Casertana FC. L’accordo biennale è stato formalizzato nel pomeriggio presso la sede sociale di Corso Trieste. In avvio dell’attuale stagione, la stessa proprietà aveva preannunciato che, nei mesi a venire, avrebbe individuato il profilo ritenuto adatto per tale incarico in seno alla società.

Una nomina che va ad innestarsi, così, nel progetto di rafforzamento e professionalizzazione della struttura organizzativa, peculiarità imprescindibile per la crescita del club. Una nuova figura che va ad aggiungersi al team di professionisti che già affiancano il presidente D’Agostino e che conferma la voglia di quest’ultimo di dare sempre più linfa al progetto Casertana.