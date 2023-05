Arte contro la violenza. Al Castello Ducale di Sessa Aurunca arriva “Itinerant Art – Stop Femminicidio”

Dopo la permanenza al Museo Provinciale Campano di Capua il suo percorso continua e approda a Sessa Aurunca (CE), dal 27 maggio al 14 giugno.

Si tratta del progetto ideato da Giuseppe Ferraiuolo, coordinatore dell’attività che – coinvolgendo artisti di varia ispirazione – ha condotto ad Itinerant Art “Stop Femminicidio”: una mostra d’arte itinerante che nelle tappe previste, tra il Casertano e il Napoletano, aprirà alle diverse realtà geografiche e culturali di ciascun territorio.

L’ arte quale forma di impegno che si pone al servizio del sociale al centro di un laboratorio artistico itinerante, che fa della interazione comunicativo – espressiva lo strumento per levare la propria voce contro la violenza sulle donne che non può – e non deve – essere un luogo comune.

È questo il messaggio che gli interventi e le opere in mostra sul tema “l’arte contro la violenza – Stop Femminicidio” intendono lanciare con la collaborazione di associazioni culturali, artistiche e sportive: un’eco che risuoni forte e chiara nel dire no alla violenza, appellandosi alle nostre coscienze.

Si terrà oggi, alle ore 19, l’inaugurazione presso “Il Salone dei Quadri”, Castello Ducale – Piazza Castello, dove saranno allocate le opere in mostra di 21 artisti.

Esporranno artisti come: Mattia Anziano, Norma Bini, Alessandro Borrelli, Giuseppe Caputo, Biagio Cerbone, Emilia Della Vecchia, Mimmo Fabozzi, Giuseppe Ferraiuolo, Francesco Galdo, Aurelio Gomes, Gianfranco Raccioppoli, Orlando Ratto, Noemi Saltalamacchia, Raffaele Sammarco, Mario Schiano, Franco Tirelli, Vittorio Vanacore, Nicola Villano, Anna Maria Zoppi, Giuseppe Zumbolo, Pinacoteca comunale di Gaeta con Andrea Colaianni.

L’azione artistica in apertura è affidata alla performance ‘Love and Women’s Right’ di Giovanna D’Amico.

Coordinato dalla giornalista Demelza Marotta; l’evento inaugurale vedrà gli interventi del sindaco Lorenzo Di Iorio, degli assessori Italo Calenzo e Sabrina Izzo, del sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato, della psicoterapeuta e psicologa Annalisa Manfrè, dell’avvocato penalista Fiorentina Orefice, della psicoterapeuta Filomena Librace, coordinatrice dello ‘Sportello rosa’, e del critico d’arte Antonella Nigro.

Patrocinato dal Comune di Sessa Aurunca, Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, l’evento gode anche del patrocinio del Consiglio regionale della Campania e dei Comuni di: Arzano, Bellona, Camigliano, Casal di Principe, Casapesenna, Gricignano di Aversa, Parete con l’Associazione La Tenda e Pam.

Vi sono anche i Comuni di Piana di Monte Verna, Sessa Aurunca, Teano, Museo Provinciale Campano – Città di Capua, Museo MACS (Museo di Arte Contemporanea Statale) presso il Liceo Artistico dell’Isiss “Righi-Nervi-Solimena” di SMCV (Santa Maria Capua Vetere), Campania Bellezza del Creato laboratorio culturale – santuario Madonna dell’Arco Sant’Anastasia (NA) e pinacoteca Comunale A. Sapone di Gaeta con l’associazione culturale Novecento.

La mostra d’arte sarà accessibile al pubblico nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì alla domenica; dalle 15.00 alle 19.00 martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.