Associazione Mondragone Bene Comune: “Facciamo di Mondragone una “Città che legge”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Il Rapporto Ocse Pisa (Pisa sta per: Programme for International Student Assessment) divulgato nelle scorse settimane ancora una volta ha evidenziato le difficoltà che hanno le nostre ragazze e i nostri ragazzi ad apprendere. <Anche se i media, ha precisato Dario Caprio, nel dare i dati hanno fatto qualche confusione ed esagerato. Secondo il Rapporto, infatti, gli studenti che hanno le competenze minime sono ben più di 1 su 20, precisamente il 77 per cento (all’incirca: 3 su 4).

Ne consegue che gli studenti privi delle competenze minime di analisi e comprensione di un testo nella loro lingua madre non sono affatto 19 su 20, come riportato da quasi tutti i giornali, bensì 1 su 4 (o 5 su 20, se preferite). Riportata la questione alle giuste dimensioni, occorre dire -ha continuato Dario Caprio- che 1 ragazzo su 4 è un dato comunque allarmante e che le criticità che evidenzia il Rapporto sono oltremodo preoccupanti. https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2019/12/Sintesi-dei-risultati-italiani-OCSE-PISA-2018.pdf. E, come sempre, è il Sud a stare peggio. .

. <Possono richiedere la qualifica di "Città che legge" per gli anni 2020-2021, ha precisato Gianni Pagliaro, le Amministrazioni comunali che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: la presenza di una o più biblioteche di pubblica lettura regolarmente aperta/e e funzionante/i; la presenza di una o più librerie/punti vendita di libri sul territorio; la partecipazione dell’Amministrazione comunale e/o di scuole/biblioteche/librerie/associazioni gravanti sul territorio comunale ad uno dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci e Maggio dei libri); l’esistenza di un festival, una rassegna o una fiera attinenti al libro, alla lettura e/o all’editoria, nonché l’esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni.



Per ottenere la qualifica di “Città che legge” 2020-2021 i Comuni dovranno fare domanda al Centro per il libro e la lettura, a firma del Sindaco o di un suo delegato, impegnandosi a promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura. I requisiti per avere il riconoscimento di “Città che legge”, ha continuato il portavoce dell’AMBC, dovrebbero diventare – questo è l’auspicio dell’AMBC- un programma di governo e impegnare l’Amministrazione comunale a partire da questo 2020>.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il formulario allegato all’Avviso pubblico e dovranno pervenire al Centro per il libro e la lettura entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 6 Febbraio 2020.

Il formulario di partecipazione, compilato in tutte le sue parti, andrà inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] Il Sindaco (o un suo delegato) attesterà con la propria firma la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per informazioni e/o chiarimenti scrivere a: [email protected]; pdfAvviso pubblico Città che legge 2020-2021; documentFormulario per l’ottenimento della qualifica Città che legge 2020-2021. E, infine, un’annotazione e una “comunicazione di servizio” a margine. Abbiamo letto di contributi regionali per il Carnevale a Villa Literno(https://www.casertakeste.it/carnevale-villa-literno-centomila-euro-di-finanziamento-dalla-regione-campania/) dati senza . Ma si può fare?

