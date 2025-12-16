Autotreno in fiamme blocca l’A1

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Capua e Caianello, al km 710, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato.

Il conducente del mezzo, accortosi delle prime avvisaglie dell’incendio, ha prontamente accostato il veicolo nella corsia di emergenza. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’autotreno, adibito al trasporto di pezzi di ricambio per automobili, risultava quasi completamente avvolto dalle fiamme, con una densa colonna di fumo che ha causato notevoli disagi alla circolazione.

Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza è stato necessario intervenire anche con la schiuma. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico. In supporto alla squadra intervenuta è giunta anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando.

Fortunatamente non si registrano feriti.