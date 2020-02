Aversa. Coronavirus, scuole chiuse fino al 1 marzo

Aversa . di seguito riportiamo integralmente l’ ordinanza sindacale con la quale il Sindaco di Aversa ha deciso di chiudere fino al 1 Marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Ordinanza Sindacale n. 9 del 25/02/2020

OGGETTO. ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DI

TUTTI GLI ASILI NIDO E STRUTTURE SIMILARI NONCHÉ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

DI OGNI ORDINE E GRADO PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE QUALE

PRECAUZIONE AL CONTAGIO DEL COVIDI9.

IL SINDACO

Vista I’ Ordinanza del Ministero della Sanità d ‘intesa con il Presidente della Regione Variato del 22

febbraio 2020 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24-02-2020, con la quale e stato dichiaralo lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti oliali

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanarono adottate

por prevenire contenere e mitigare la diffusione dell’infezione COVID19,

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessita e di urgenza che giustificano l’adozione

di misure eccezionali volle a ridurre II rischio di contagio e conseguentemente ritenuto in via

precauzionale di sospendere temporaneamente te frequenza delle attività di tute gli Asili Nido

nonche degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

ORDINA

la chiusura di tutti gli Asili Nido nonche degli Istituti Scolastici di ogni ordino o grado pubblici del

territorio Comunale per consentire la sanificazione degli stessi fino al 1 marzo 2020.