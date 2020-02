Aversa Pride 2020, il logo a cura del liceo artistico di Aversa

Aversa– Pubblichiamo l’annuncio del comitato dell’Aversa Pride 2020

“Siamo emozionati nell’annunciarvi, dopo le assemblee pubbliche di discussione e condivisione sulla costruzione di un Pride ad Aversa, la data dell’Aversa Pride: l’appuntamento per questa pagina di storia è per sabato 27 giugno 2020!

Dal primo annuncio di Rain Arcigay Caserta la scorsa estate, nel corso dei mesi si sono avvicinate numerose realtà all’interno del cantiereper la costruzione dell’Aversa Pride e grazie all’adesione del Dirigente Scolastico prof. Carlo Guarino e del prof. Pasquale Latino (professore di progettazione pittorica e referente dell’area artistica) le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Aversa si sfideranno in una competizione per la realizzazione del logo dell’Aversa Pride:un logo che sappia essere sintesi dell’identità della città normanna con il movimento LGBTQIA+.

Questo è lo spirito dell’Aversa Pride: aggregare i diversi partecipanti in un percorso che veda nel Pride non il punto d’arrivo, ma quello di partenza per una riflessione sui diritti che coinvolga non solo tutta la comunità LGBTQIA+ ma anche tutte le persone marginalizzate dalla società”

Abbiamo intervistato per l’occasione il Dirigente Carlo Guarino, che ha sottolineato come “la bravura degli allievi del liceo artistico contribuirà alla sensibilizzazione dei diritti civili attraverso l’ideazione di un logo che sappia fondere la bellezza della forma con la profondità del contenuto. Tengo a sottolineare che tante sono le iniziative che tutti i dipartimenti del liceo artistico di Aversa stanno portando avanti per far crescere una realtà che rappresenta una risorsa preziosa per l’agro aversano”.

Anche il vicario, prof. Nicola Russo, si dice soddisfatto di come gli studenti del liceo artistico, guidati dai loro validi docenti,”sappiano integrarsi con il territorio circostante, rendendosi interpreti di istanze e battaglie di fondamentale importanza”