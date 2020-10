Campania: regione di bomber 

Il centravanti è uno dei ruoli più affascinanti del calcio: in bilico perenne fra la possibilità di essere decisivo e l’eventualità di infrangere sul più bello i sogni della propria squadra e dei propri tifosi. La Campania è terra dove il calcio si mastica sin da bambini e ha dato natali a svariati bomber che si sono resi protagonisti negli anni fra Serie A, B e C. Vediamone insieme qualcuno da Montella, passando per Di Natale fino ad arrivare a Coda e Immobile.

Di Natale davanti a Baggio e Del Piero per goal segnati in Serie A: aspettando Immobile

Se dovessimo ipotizzare una Nazionale italiana composta da soli calciatori campani, la scelta più difficile da compiere sarebbe sicuramente in attacco, dove in poco meno di 14 mila chilometri quadrati di estensione, la Campania è terra di origine di diversi centravanti da oltre 100 goal in Serie A. Difatti, nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A, al sesto posto troviamo Antonio Di Natale nato a Napoli, che con i suoi 209 goal distribuiti fra Udinese, maggiormente, ed Empoli, si piazza davanti a campioni del calibro di Baggio, 205 goal, Hamrin 190 e Signori e Del Piero, 188 a testa. Il rapidissimo attaccante napoletano è inoltre stato protagonista dell’ottimo Europeo che ha visto l’Italia di Prandelli terminare seconda, perdendo la finalissima con la Spagna nel 2012. Da non dimenticare Vincenzo Montella, centravanti mancino rapido e tecnico nato a Pomigliano d’Arco nel 1974 e attualmente allenatore che con i suoi 141 goal è al trentatreesimo posto nella classifica di tutti i tempi. Come non citare, invece, i due centravanti ancora in attività e che potrebbero notevolmente migliorare la propria posizione: Quagliarella e Immobile. Entrambi protagonisti della classifica marcatori, come confermano anche le scommesse di quest’anno, i due attaccanti potrebbero entrare nell’Olimpo dei primi dieci marcatori di tutti i tempi, facendo così compagnia a Di Natale. In particolare il centravanti della Lazio, sia per l’età, che per la media goal che rispetta da diversi anni, ha nelle sue corde il raggiungimento quanto meno dei 200 goal, così come Quagliarella potrebbe ancora migliorare la sua posizione che lo vede fra i primi 20 in Serie A.

In Serie B e C strapotere dei centravanti campani, da Castaldo a Donnarumma e Coda

La Serie B è da sempre un campionato in cui gli attaccanti campani si esprimono bene, così come nella terza categoria del professionismo italiano. Non saranno quindi nuovi agli appassionati di calcio e di Serie B i nomi di Tavano, Castaldo, Donnarumma, Coda e Salvatore Bruno. Proprio Francesco Tavano, detto Ciccio, è al sesto posto nella classifica di tutti i tempi dei marcatori della Serie B con 119 reti in 273 presenze, con una media goal dello 0,44. Poi c’è Massimo Coda, centravanti nato a Cava de’ Tirreni che oltre a fare tanti goal e anche molto belli, è una risorsa preziosa per la manovra della squadra, avendo un’ottima tecnica individuale. Con i suoi 72 goal in poco meno di 150 presenze, ha una delle medie più alte della Serie B: 0,49, ed è ancora migliorabile, avendo l’opportunità di giocare con la maglia del Lecce quest’anno, favorita per la promozione in Serie A anche dai bookmaker ed esperti di scommesse sportive. Non potremmo mai dimenticare Alfredo Donnarumma, centravanti o seconda punta a seconda delle necessità, rapido, con un fiuto del goal pari a pochi altri e che in due anni si è classificato secondo e poi primo nella classifica marcatori della Serie B. Nella stagione 2017-2018 formò una coppia goal all’Empoli a dir poco sensazionale, contribuendo con i suoi 23 goal alla promozione in A dei toscani e piazzandosi secondo in graduatoria per i goal dietro al suo compagno di reparto Caputo, capocannoniere con 26 reti. L’anno dopo Donnarumma si è invece preso completamente la classifica marcatori di B, con i suoi 25 goal trascina il Brescia in A e vince il titolo di capocannoniere. 67 goal in 157 presenze, fra cui molte partendo dalla panchina soprattutto a Salerno, per una media dello 0,42 che lo erge sicuramente fra i migliori bomber della categoria. Una nota di rilievo va a Castaldo, centravanti nato a Caserta che è riuscito a essere protagonista sia in Serie C, che in Serie B, giocando sempre in Campania, fatta eccezione per un solo anno disputato ad Ancona dal giugno 2001 al giugno 2002.

Il calcio in Campania è un elemento inestricabile dalla cultura locale, ma è anche vero che molti dei centravanti che abbiamo citato sono stati costretti a lasciare le proprie città per andare quasi sempre in club del Nord maggiormente organizzati. Sarebbe un peccato non investire su questi ragazzi e ritrovarsi un Ciro Immobile o un Fabio Quagliarella come titolari della propria squadra.