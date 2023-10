Caserta/ “Ambiente & Salute”: domani, sabato 28 ottobre, il convegno, presso l’Auditorium della Provincia, organizzato dalla Global Health Foundation

Organizzato dalla Fondazione Global Health in collaborazione con l’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta, avrà luogo domani – sabato 28 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.30 – presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in via Ceccano, il convegno “Ambiente e Salute: informazione, educazione, promozione”.

Si tratta del primo evento annunciato dalla Fondazione, pronta a condividere l’impegno per un mondo più sano e sostenibile portato avanti attraverso la ricerca, l’istruzione e l’azione.

Un evento significativo che riunirà esperti di settore, professionisti della salute, accademici e rappresentanti delle istituzioni civili e religiose per esplorare la connessione cruciale tra Ambiente e Salute: un tema che mira a dar vita ad una discussione illuminante e costruttiva sulle sfide attuali e future, nonché sulle soluzioni innovative che promuovano la salute globale approfondendo il legame tra ambiente sano e benessere umano.

Introdotti da Michele Izzo, segretario del “Global Health ETS”, i saluti istituzionali di S.E. mons. Pietro Lagnese Vescovo di Caserta, del comandante dei Carabinieri Manuel Scarso, di Amedeo Blasotti direttore generale ASL Caserta, di Antonella Guida, presidente della fondazione, e di don Antonello Giannotti, direttore dell’Ufficio Diocesano Pastorale della Salute.

Ai lavori cui darà inizio Silvana Francese, socio fondatore “Global Health ETS” e moderati da Olga Fernandes, giornalista, interverranno il Ten. Col. Marilena Scudieri, Rita Aquino dell’Università di Salerno, Maria Triassi dell’Università “Federico II” di Napoli, Roberto Malinconico e Vincenzo Letizia (ASL Caserta) e Amelia Filippelli dell’Università di Salerno.

Le conclusioni sono affidate alla dott.ssa Antonella Guida e a don Antonello Giannotti. Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione in sede il giorno dell’evento.

Per saperne di più, visitare il sito web: http://www. fondazioneglobalhealth.it