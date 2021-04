Caserta. Strisce blu e il bluff dell’applicazione EasyPark

Caserta. La tecnologia non sempre porta vantaggi ,alcune volte addirittura crea danni . E’ il caso dell’ applicazione EasyPark che consente al cittadino di pagare a distanza il grattino per l’ auto che ha lasciato negli spazi a pagamento delimitati dalle “famose”strisce blu.

Proviamo a fare ordine : Un automobilista , arriva in città e parcheggia la propria auto in uno spazio soggetto al pagamento per la sosta. A quel punto ha due opzioni , la prima è quella di recarsi alla macchinetta più’ vicina , inserire le monete fino a raggiungere l’ orario previsto per la fine della sosta, digitare il numero di stallo e quello di targa della propria auto e poi sperare di aver preventivato bene l’ orario di ritorno . Anche un ritardo di 10 minuti dal’ ora prevista infatti comporta una sanzione amministrativa .

La seconda opzione è quella tecnologica . L’ automobilista scarica sul proprio telefono l’ applicazione EasyPark che gli consente di pagare il parcheggio della propria auto ma anche di allungare a distanza l’ orario di sosta se per imprevisti non riesce a tornare in quello scelto al momento del primo ticket.

Nella giornata della Santa Pasqua abbiamo approfondito nei particolari il procedimento tecnologico e con stupore abbiamo costatato che quello che dovrebbe essere un vantaggio per i cittadini in realtà e’ un vero e proprio bluff. Infatti su cartelli indicativi, istallati nei pressi delle strisce blu ,si legge chiaramente che nei giorni festivi il parcheggio della propria auto nelle soste a pagamento, ha un prezzo unico per l’ intera giornata . Questo discorso invece sembra non essere valido per tutti coloro i quali il Ticket scelgono di farlo dall’ applicazione ,in quel caso infatti non c’è giorno festivo che tenga . La tariffa non cambia di una virgola ,quindi il “cittadino tecnologico” deve pagare di domenica o di qualsiasi altro giorno festivo del mese la tariffa prevista per quelli feriali.

Si tratta di una vera e propria incongruenza alla quale ,speriamo, chi di competenza porga un rimedio tempestivo . Certo che vista cosi’ sembra un vero e proprio Bluff.