Castel Volturno. Difficili da domare le fiamme divampate in un’azienda.

Castel Volturno – Erano circa le 15,30 quando una nube di fumo nero si è portata a poca distanza dalla Statale Domitiana dirigendosi verso la zona compresa tra Via Pietro Pagliuca e Via Centauro.

Ad originarla, un incendio sviluppatosi in un’azienda sita in via Mario Tommaso a Castel Volturno.

Si occupa della produzione di pale eoliche la ‘Cart Flow’, questo il nome della ditta, il cui deposito ospitava vernici, materie plastiche e alcune imbarcazioni.

Risultata interessata dal rogo anche la vegetazione circostante.

Giunte sul posto, dopo essere stato allertato il 115, le squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta unitamente a quella del distaccamento di Teano e ad un’autobotte proveniente da Aversa hanno avuto difficoltà a circoscrivere e domare le fiamme per l’altezza da queste raggiunta.

Successivamente, sono poi intervenute una squadra speciale dei Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Castel Volturno a cui ha fatto seguito anche una volante del commissariato locale.