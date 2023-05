CELEBRAZIONI VANVITELLIANE: DOMANI, VENERDI’ 26 MAGGIO, AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO IL CONVEGNO INTERNAZIONALE “IL GENIO, L’EREDITA’. 1773- 2023”.

Domani, venerdì 26 maggio, al Belvedere di San Leucio, a partire dalle ore 9,30, si terrà,

in occasione del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, un convegno

internazionale dal titolo “Il Genio, L’Eredità. 1773-2023”, organizzato dal Comune di

Caserta e la Camera di Commercio di Caserta, in collaborazione con Anci Campania e

Centro Studi della provincia di Caserta "Antica Terra di Lavoro" APS.

La giornata sarà divisa in quattro sessioni di lavoro, che vedranno confrontarsi figure di

primo piano appartenenti al mondo delle istituzioni, dell’università, dell’architettura,

dell’urbanistica, dell’economia e del turismo. La manifestazione sarà conclusa dal coro

polifonico “Caserta Nova Ensemble”, mentre durante la giornata sarà possibile visitare la

mostra vanvitelliana a cura del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale pro loco

d’Italia) Caserta. Infine, nell’ambito della manifestazione, saranno esposte le opere di arte

digitale di Flavio Lombardi, che presenterà la mostra dal titolo “Luigi Vanvitelli”.