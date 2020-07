Centri Estivi, il comunicato di Vito Marotta-Lucio Bernardo:”Si precisa che ad oggi tali somme non risultano essere ancora accreditate sul conto del Comune”.

SAN NICOLA LA STRADA – Comunicato stampa di Vito Marotta e Lucio Bernardo: “In data 10 giugno 2020 (a prescindere dai presunti meriti politici che alcuni intendono intestarsi) la regione Campania ha chiesto a tutti i Comuni di compilare una scheda di rilevazione in merito al tema indicato in oggetto.

Prontamente, in pari data, abbiamo trasmesso quanto richiesto dalla Regione e successivamente abbiamo appreso dal sito dell’ANCI Campania, nonché dagli organi di stampa che il nostro Comune risulta essere beneficiario di un contributo pari ad euro 62.745,63 (e non i 72.000,00 annunciati da altri in maniera errata). Si precisa che ad oggi tali somme non risultano essere ancora accreditate sul conto del Comune.

Il contributo di cui si parla verrà erogato dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020. Il decreto sopra menzionato non puntualizza alcuna indicazione circa le modalità di utilizzo, salvo precisare che le somme devono essere destinate al potenziamento dei centri estivi diurni per bambini di età compresa fra i tre e i quattordici anni e per i mesi da giugno a settembre 2020.

Ecco perché, al fine di non commettere errori amministrativi, abbiamo scritto formalmente quesiti alla Regione Campania (che funge meramente da tramite) ed al Ministero competente. Non abbiamo ricevuto però alcun riscontro. Quindi, prendendo spunto dai Comuni limitrofi (in particolare dalla città di Caserta) che stanno vivendo le medesime difficoltà abbiamo per adesso predisposto un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione dei centri estivi che però dovranno avere e rispettare i parametri che sono dettati obbligatoriamente dalla normativa emergenziale.

A tale avviso dovrà poi seguire la predisposizione di ulteriori atti rivolti invece ai reali destinatari, ovvero alle famiglie dei bambini. Alleghiamo alla presente mail l’avviso che dovrebbe essere pubblicato celermente e quindi vi invitiamo a compiere eventuali osservazioni in merito tenuto conto delle difficoltà di cui sopra. F.to Vito Marotta – Lucio Bernardo”.