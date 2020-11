“Ciao, don Franco”. Mondragone piange la scomparsa di un pastore attento ai bisogni della sua comunità

Mondragone – Era rettore della Basilica Maria Santissima Incaldana padre Francesco Alfieri della cui scomparsa si è appreso nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre. Circa un mese fa, per un malore era stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Latina. Risultato positivo al covid-19, l’aggravarsi delle condizioni di salute ne ha poi, purtroppo, causato il decesso.

Colpite dal grave lutto la Diocesi di Sessa Aurunca e le comunità di Mondragone e Nocelleto di Carinola di cui era originario.

“Ci stringiamo alla famiglia e alla Comunità parrocchiale” si legge sulla pagina Facebook della Diocesi, dove viene ricordato dal vescovo Francesco Orazio Piazza con le seguenti parole: ” la sua preziosa testimonianza presbiterale e pastorale ha segnato generosamente il cammino della nostra Chiesa locale. Cristo Risorto dia ricompensa e riposo eterno a questo nostro fratello.”

“Era un punto di riferimento per i fedeli per la sua lunga esperienza in città” ha poi commentato il sindaco Virgilio Pacifico, ponendo in evidenza quanto “forte sia il dolore per tutta la comunità, per la perdita del buon pastore che cercava di riportare quante più pecorelle smarrite in chiesa”.

A ricordare un pastore attento e partecipe alla vita della sua comunità anche l’ex sindaco Giovanni Schiappa: “Mi piace ricordarti così.. un microfono sempre acceso per comunicare anche quanto è più scomodo sui nostri territori, con la Madonna che viene dal mare che ti guarda e continua a dare forza all’illuminata persona che hai mostrato di essere nella nostra Mondragone, la Città dell’Incaldana che hai servito con nuovo entusiasmo e grande coraggio. Ciao, don Franco”.