Classe in digitale: la nuova lezione di scrittura giornalistica ci dà un approccio a come scrivere un articolo online

Caserta Anche oggi i professori Adriana Caprio e Gabriele Luberto hanno dato una visione più chiara sull’interfaccia del giornale online il quale, a prima vista, potrebbe sembrare difficile da comprendere.

Quest’oggi la lezione è stata più particolare del solito; infatti i corsisti hanno seguito la lezione attraverso i loro dispositivi osservando, tramite schermo condiviso, il layout della nota piattaforma software di blog WordPress.

Titolo, utilizzo immagini, struttura dell’articolo, categorie e tag: tutti concetti spiegati nel dettaglio dai due docenti per scrivere strategicamente un articolo e padroneggiare il programma senza cadere nei tranelli di questa non facile ma appagante professione.

Il prossimo appuntamento, sempre programmato per Giovedì, proseguirà con l’esplorazione delle varie sezioni e funzioni del gestore di sito.