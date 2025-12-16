Collettiva di arti visive “La pace sublime pensiero”

ARIENZO (Caserta) – La programmazione culturale casertana della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l’UNAC Campania, presenta il prossimo appuntamento ad Arienzo. Questo evento rientra tra quelli coordinati dal Salotto Benois – cultura varietà.

La quinta edizione della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera presenta il progetto “LA CROCE – PACE SUBLIME PENSIERO” presentato sabato 18 ottobre 2025 presso Santuario di San Michele Arcangelo e Santa Maria del Monte a Maddaloni.

La progettualità accompagna una collettiva di arti visive che avrà luogo dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. La collettiva di arti visive è un’idea Michail Benois Letizià.

La serata di presentazione è quella di sabato 20 dicembre alle ore 17.00 presso la chiesa di S. Maria degli Angeli, Convento dei Frati Cappuccini in via Cappuccini 16 ad Arienzo.

La manifestazione è presentata da Lucia Grimaldi (giornalista – direttore BELVEDERENEWS 2.0).

A seguire ci sono i saluti istituzionali di Anna Maria Calcagno (consigliere comunale Arienzo) e di padre Domenico Guida (rettore convento frati cappuccini Arienzo).

Nel prosieguo intervengono: Domenico Letizia (ricercatore geopolitico), Massimo Capasso (criminologo), Luisa Scalise (avvocato), Ilde Rampino (poetessa), Fiorentino Vecchiarelli (presidente ACCADEMIA DEI DOGLIOSI di AVELLINO), Pietro De Lucia (teologo), Luigi Di Nuzzo (docente di filosofia), Fiore Marro (direttore L’INVIATONEWS),Vins Tramontano (scrittore), Anna Rita Canone (giornalista), Alfredo Borbone (imprenditore) e Domenico Merola (imprenditore), Elisa Letizia ricercatrice.

La manifestazione prosegue con danze storiche a cura dell’associazione culturale PASSI e NOTE.

La musica è protagonista del momento che segue con una performance musicale a cura di Anna Rotaniello (flauto traverso), Enrico Varriano (chitarra) e Fabrizio Bertoli (pianoforte e post-produzione).

Le opere e gli artisti saranno presentati dagli operatori UNAC: Ludovica Grauso, Luisa Coppola, Agata D’Onofrio, Michele Coppola, Pasquale Verdone, Martina Tecchio, Maria De Lucia e Antonio Coppola.

Ecco i nomi delle maestranze che espongono: Anna Scopetta, Raffaele Boccia, Derya Agis, Carmine Posillipo, Daniela Colonna (autrice del disegno dei bambini sul cavallo che caratterizza la locandina promozionale dell’evento), Laura Polise, Fabrizio Cellario, Sabina Russo, Stefania Chiaravalle, Gemma Amoroso, Giuseppe Diodati, Marco Falco, Rosaria Gentile, Iolanda Morante, Isabella Villano, Ivana Storto, Tania Gaetana Pennestrì, Lucia Grimaldi, Luigi Saviano, Maria Comparone, Luisa Colangelo, Raffaela Russo, Raffaele Ranieri, Rosa de Rosa, Rosa Grillo, Enzo Faraldo, Melina Cesarano, Gaetano Valentino, Raffaella Vitiello, Luciano Romualdo, Maria Cristina Carbone, Angela Maria De Rosa e Michail Benois Letizià.

A seguire la tavola rotonda con gli ospiti presentati.

La serata si concludere alle 19.00 con musica e brindisi.

Per tutti gli altri aggiornamenti e contributi si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.