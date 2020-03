Coronavirus, nuove regole di comportamento da seguire dentro e fuori casa

A cura di Valerio di Vico – Sono stati rilasciati i famigerati protocolli di sicurezza contro il Coronavirus: essi articolano i comportamenti sia dentro che fuori casa, sia quando si coesiste con persone potenzialmente a rischio. Quando si entra in casa, si consiglia di non toccare nulla e di lavarsi mani e parti esposte,togliersi le scarpe, e disinfettare tutti gli oggetti toccati in precedenza; quando si coesiste con una persona a rischio invece, è bene dormire separati, mantenere le distanze, usare bagni diversi, ventilare le stanze, e chiamare il numero designato in caso di febbre alta o sintomi pertinenti. Infine, quando si esce di casa per necessità,bisogna indossare giacca lunga, mascherina e guanti,raccogliere i capelli,evitare mezzi pubblici,ma soprattutto non toccarsi il viso prima di essersi disinfettati completamente. Qui puoi scaricare il volantino: Protocolli_sicurezza_COVID-19_it-1