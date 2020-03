CORONAVIRUS – Sono state controllate le RSA e/o le case di riposo per anziani a San Nicola la Strada?

SAN NICOLA LA STRADA – Il coronavirus SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregresse patologie cardiovascolari, patologie respiratorie croniche, diabete. La mortalità aumenta con l’età. Le strutture residenziali per anziani sono, quindi, contesti particolarmente esposti al rischio di infezione da coronavirus SARS-Cov-2, poiché gli anziani ospiti, oltre ad avere i fattori di rischio sopra riportati, sono generalmente più vulnerabili alle infezioni rispetto alla popolazione generale.

Purtroppo, in Italia nelle residenze sanitarie assistite per anziani, pubbliche e private, nelle ultime settimane si sono verificati moltissimi casi di contagio e numerosi decessi e, in alcuni casi, come testimoniato dai diversi telegiornali, neppure i figli erano stati informati della gravità dei loro cari, anzi era stato impedito loro persino di comunicare telefonicamente con loro. A San Nicola ci sono alcune residenze per anziani delle quali non sappiamo se l’ASL ha effettuato un controllo.

Qual è attualmente lo stato di salute degli ospiti di queste residenze per anziani? Visto quello che sta succedendo nelle RSA di tutto il Paese, il Sindaco potrebbe scrivere al servizio Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Caserta affinché attui un’attenta attività di vigilanza presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) o le case di cura della città di San Nicola la Strada circa la prevenzione ed il controllo dell’infezione da COVID-10 in strutture residenziali sociosanitarie, al fine di monitorare la salute degli ospiti anziani ed evitare così ulteriori contagi sul territorio cittadino.