Creatività e musica alla Reggia di Caserta con gli esperti della Scuola Fumetto di Cassino & Progetto Sonora

Creatività e musica alla Reggia di Caserta con le due interessanti iniziative in programma il 21 maggio.

Legate ad una cultura prodotta, partecipata e vissuta, le proposte del Complesso Vanvitelliano prevedono un laboratorio di disegno e un’esperienza unica da vivere con il Progetto Sonora.

Per instabilità meteorologica il seguente evento è stato rinviato a data da destinarsi: dalle 10 alle 15, nel Bosco vecchio, la Scuola Fumetto di Cassino inviterà il pubblico a prendere parte a un laboratorio di disegno.

L’attività, che rientra nel programma delle Celebrazioni Vanvitelliane, intende promuovere la figura di Luigi Vanvitelli attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Nella cornice intima e romantica della Castelluccia, i partecipanti saranno chiamati a realizzare un disegno ispirato al celebre architetto, seguendo le indicazioni e i consigli degli esperti della Scuola Fumetto di Cassino.

Un modo originale e alternativo per rendere omaggio all’ideatore della Reggia di Caserta nel 250esimo anniversario dalla sua morte.

Dalle 10 alle 11.30, il Palazzo Reale si preparerà ad accogliere i suoi visitatori con un tocco di magia musicale e danzante.

Progetto Sonora con “Quadri di vita a corte” è stata selezionata attraverso il Bando di valorizzazione partecipata proprio per arricchire l’esperienza di conoscenza degli Appartamenti reali.

La Sala di Alessandro si animerà con le note del Sonora Wind Trio e le coreografie dell’ARB Dance Company.

La partecipazione alle iniziative rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento al Museo.

Restano valide le gratuità e riduzioni come per legge.

I biglietti della Reggia di Caserta, contingentati per numeri e fasce orarie, sono in vendita su TicketOne oppure in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.