Donna di 33 anni muore tre giorni dopo il parto in Campania

Ore di angoscia e preghiera non sono bastate a salvarle la vita. Una donna di 33 anni è morta oggi, lunedì 5 gennaio, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione. La giovane, che aveva partorito da pochi giorni, era stata colpita da gravi complicazioni insorte subito dopo il parto.

La donna, originaria di Pompei, aveva dato alla luce una bambina lo scorso venerdì 2 gennaio all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Poco dopo il parto, però, aveva iniziato ad accusare forti cefalee e disturbi visivi, sintomi che hanno rapidamente fatto temere un quadro clinico serio. Le sue condizioni si sono aggravate in maniera repentina, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore.

Qui la 33enne è stata ricoverata in Terapia Intensiva, dove i medici hanno riscontrato una grave emorragia cerebrale. Nonostante le cure e il costante monitoraggio, il decorso è stato purtroppo negativo. Nella tarda mattinata di oggi si è registrato un ulteriore peggioramento e, nel pomeriggio, si è concluso il periodo di osservazione per la morte encefalica.

Al momento non è stato reso noto se i familiari intendano presentare una denuncia per fare piena luce su quanto accaduto. In tal caso, potrebbe essere aperta un’indagine da parte della magistratura con il conseguente esame autoptico, necessario a chiarire con precisione le cause del decesso.

La tragedia ha profondamente scosso le comunità di Pompei e Sarno, lasciando sgomento e dolore per una giovane madre scomparsa a pochi istanti dalla nascita della figlia.