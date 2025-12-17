Donna investita durante una manovra in retromarcia: è grave

Una donna di 48 anni è stata gravemente ferita ieri a Milano dopo essere stata investita da un’auto.

L’episodio è avvenuto nella zona nord del capoluogo lombardo, in un contesto ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata travolta durante una manovra in retromarcia. Alla guida del veicolo c’era una persona che la vittima conosceva e dalla cui auto era scesa pochi istanti prima.

I soccorsi e il ricovero

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorritori. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi fin dal primo momento. Al momento del ricovero, i medici hanno disposto la prognosi riservata.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno valutando eventuali responsabilità e verificando il rispetto delle norme di sicurezza durante la manovra. Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore.

