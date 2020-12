Doppio appuntamento nel nuovo special di Lucia Grimaldi su NRN: Maratona Telethon e intervista a Youssef Balla, ambasciatore italiano in Marocco

Torna venerdì Lucia Grimaldi su New Radio Network con i suoi speciale di approfondimento sui temi di attualità e cultura. Il programma, a cura di Lucia Grimaldi, con la regia di Antonio Sferragatta sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook di New Radio Network. Nella puntata di venerdì 18 dicembre, in onda alle 19.30 interverranno Nicola Savinelli ed Enzo Del Giudice per parlare delle iniziative di Telethon, che come tutti gli eventi, si adatta alle regole anticovid, ma non si ferma.

Il programma vedrà la partecipazione di un prestigioso ospite: l’Ambasciatore italiano nel Regno del Marocco Youssef Balla. L’Ambasciatore tratterà di tematiche internazionali e dei rapporti tra Campania e Marocco. A discutere di questi temi con Lucia Grimaldi ci sarà il giornalista Domenico Letizia che ha visitato il Paese durante una missione internazionale svoltasi nell’autunno del 2018. Argomenti di discussione saranno la normalizzazione dei rapporti tra Marocco e Israele per una pace giusta e il riconoscimento da parte dell’amministrazione Usa del Sahara marocchino come parte integrante del Regno del Marocco. Inoltre, durante i lavori radiofonici si analizzeranno anche i rapporti economici, diplomatici e culturali tra Italia e Marocco con degli approfondimenti sulle relazioni che sussistono tra Campania e Marocco. Una puntata particolarmente importante per sottolineare le sinergie e le opportunità che sussistono tra i paesi del Sud del Mediterraneo.