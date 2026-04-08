Il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”, promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec, si inserisce in un quadro educativo sempre più urgente, dove la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità e l’attivazione di spazi di confronto autentici tra generazioni.

Non è un caso che il progetto trovi casa in luoghi simbolici della cultura regionale: musei, pinacoteche e complessi monumentali diventano veri e propri presìdi educativi, capaci di offrire un contesto “altro” rispetto alla quotidianità scolastica, favorendo ascolto, empatia e riflessione.

La tappa casertana è in programma sabato 11 aprile, ore 10:00, alla Reggia di Caserta, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico italiano. Qui, il dialogo tra studenti, famiglie ed esperti si intreccia con la forza evocativa di uno spazio che storicamente richiama valori di bellezza, armonia e comunità. La Reggia diventa così scenario e allo stesso tempo “alleato” educativo, capace di amplificare il messaggio di rispetto e responsabilità sociale.

Gli incontri, strutturati attorno al format “Anticorpi di conoscenza su bullismo e cyberbullismo”, a cura della cooperativa L’Isola che c’è, uniscono contributi scientifici, linguaggi artistici e momenti partecipativi. Un approccio multidisciplinare che mira non solo a informare, ma a coinvolgere attivamente i partecipanti, offrendo strumenti concreti per riconoscere e contrastare i fenomeni di disagio giovanile.

La dimensione esperienziale è ulteriormente rafforzata dalla visita guidata finale, pensata come momento di condivisione e rielaborazione collettiva: un modo per trasformare l’esperienza culturale in occasione di dialogo familiare e crescita personale.

Gli altri appuntamenti

Venerdì 10 aprile, ore 15:00 – Pinacoteca Provinciale di Salerno

– Pinacoteca Provinciale di Salerno Sabato 18 aprile, ore 10:00 – Museo del Sannio

Il progetto proseguirà poi in altri importanti poli culturali della regione, tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite accessibile dal sito ufficiale Scabec.