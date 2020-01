Elezioni Regionali, i sondaggi danno in leggero vantaggio De Luca. Le liste invece danno avanti il centrodestra

Caserta. Passate le feste natalizie, l’attenzione della politica locale inizia a concentrarsi sulle imminenti elezioni Regionali in Campania che, ricordiamo, sono previste per la prossima primavera. Nei giorni scorsi si è già parlato dei probabili candidati alla carica di Presidente sia nell’area centro-destra che quella del centro-sinistra

Secondo i sondaggi Winpoll Arcadia apparsi sul Corriere del Mezzogiorno riguardo le intenzioni di voto dei residenti in Regione Campania emerge che gli elettori in Campania sono spaccati in merito all’operato del presidente uscente Vincenzo De Luca che, tuttavia, avrebbe ad oggi ancora un leggero vantaggio sull’eterno avversario Stefano Caldoro. Diverso è invece il discorso sulle liste dove il centrodestra, sempre secondo il sondaggio, sarebbe in vantaggio su quelle del centrosinistra.

Quello che emerge da questi sondaggi è un dato molto significativo, non sarebbe Stefano Caldoro il candidato giusto per una coalizione, quella del centrodestra, che oggi potrebbe essere più votata o se volete più credibile se contrapponesse a Vincenzo De Luca la candidatura di Mara Carfagna.