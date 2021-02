ESCLUSIVA. A breve in libreria il Decamerone maddalonese di Dora Barletta

CASERTA. Oggi è andato in stampa e a breve sarà quindi possibile acquistare e leggere tutto d’un fiato il tredicesimo lavoro della prof.ssa Dora Barletta, scrittrice di origine maddalonese, che, grazie alla sua versatilità e alla sua conoscenza del territorio, più volte nella sua carriera letteraria e con generi diversi, ha preso spunto dalla storia locale, maddalonese in particolare, rievocandone le tradizioni e il glorioso passato.

Questa volta, come è ben dettagliato nella video- intervista, utilizza un genere molto caro alla letteratura universale, che ha riferimenti nella tradizione letteraria italiana quali i grandi Boccaccio e Basile e Croce, quello della raccolta di novelle narrate in dieci giorni da personaggi del luogo. Le novelle hanno tutte una morale come nella tradizione della favola antica. Ci riportano con la mente ad un passato dal sapore romantico e semplice, e leggendole apprendiamo di un tempo vissuto e di insegnamenti che non hanno tempo. Grazie Dora, perchè continui a dare lustro e centralità alla nostra amata Maddaloni.