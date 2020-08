ESCLUSIVA. Ricoverata una donna di Maddaloni al covid hospital. Si teme focolaio

Il coronavirus è ritornato prepotentemente alla ribalta delle cronache. Complici le vacanze e gli spostamenti, negli ultimi giorni si è avuta un’impennata di casi che sembra non voglia arrestarsi.

Il covid hospital di Maddaloni, dal mese di marzo ha lavorato incessantemente, con qualche periodo meno intenso nel periodo di giugno, quando uno stato di calma apparente del virus aveva investito tutta la regione.

Dopo il periodo bulgaro, nel mese di agosto, con i rientri dalle ferie, è ritornato a ricoverare cittadini provenienti da diverse città della regione. L’età media si è abbassata. Ci sono giovani di rientro dalle vacanze ma anche persone adulte e anziane. I ricoveri sono circa 14. I pazienti hanno bisogno di essere seguiti ma, per fortuna non versano in condizioni critiche.

Stanotte a questi, ci risulta si sia aggiunta anche una donna di Maddaloni, positivo al coronavirus.

Non sappiamo ancora se questi rientrino nei 6 casi segnalati già dall’ASL nei suoi bollettini o siano dei nuovi contagiati. Secondo i nostri calcoli dovrebbe essere in aggiuntai 6 già noti, quindi oggi Maddaloni ne conterebbe 7. Ma per evitare di dare numeri conviene attendere il bollettino ufficiale. Si teme possa essersi sviluppato un focolaio.

Vi terremo informati sugli sviluppi. Intanto si raccomanda fortemente di rispettare le regole di distanziamento, di utilizzare le mascherine e di osservare un’igiene rigorosa, al fine di limitare al minimo la possibilità di contagio. L’ospedale di Maddaloni è predisposto su indicazione del direttore generale dell’ASL per 50 posti di pneumologia e sub intensiva e 15 posti di rianimazione già potenzialmente funzionanti. Sono ripresi i lavori al terzo piano per i posti letto che funzioneranno al momento per l’emergenza, ma che sicuramente porranno le basi per il futuro del po’ di Maddaloni.