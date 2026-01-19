Festa della Polizia Municipale. Il programma completo

Il Corpo della Polizia Locale di Maddaloni celebra il Santo Patrono San Sebastiano Martire con una manifestazione che si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 nel Villaggio dei Ragazzi”.

L’evento, organizzato dal Comune di Maddaloni, rappresenta un momento di alto valore civile e morale, volto a rafforzare il legame tra le istituzioni e la cittadinanza.

Particolarmente significativo sarà il giuramento solenne dei neo agenti della Polizia Locale, che assumeranno ufficialmente l’impegno di servire la comunità nel rispetto delle leggi e dei valori democratici. Un gesto che segna l’ingresso in una missione di responsabilità e onore.

La cerimonia, vedrà la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose, riunite in un’unica grande famiglia per rendere omaggio a chi ogni giorno opera a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

L’accesso alla manifestazione è su invito. Segue il programma della manifestazione che avrà inizio alle ore 18.00, con accesso dalle ore 17.00.

Programma