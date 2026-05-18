Francesca Stabile sfiora il podio tricolore: splendida quarta ai Campionati Italiani di corsa in montagna

Grande prestazione per la giovane campana Francesca Stabile ai Campionati Italiani Individuali e di Società Allievi e Cadetti di corsa in montagna, disputati il 17 maggio a Moggio Udinese. L’atleta classe 2009 dell’Atletica Aversa Centrosantulli ha conquistato un eccellente quarto posto nella gara Allieve, chiudendo in 18’57’’ al termine di un percorso tecnico e impegnativo lungo 3.930 metri con 178 metri di dislivello positivo, sviluppato tra sentieri, mulattiere e tratti asfaltati. Allenata dal tecnico Carmine Gambino, Francesca Stabile si è resa protagonista di una prova intelligente e coraggiosa, riuscendo a rimanere a contatto con le migliori interpreti della specialità nazionale e sfiorando il podio in una competizione di altissimo livello che ha visto al via 54 atlete provenienti da tutta Italia. La gara è stata vinta da Anita Pelissero dell’Atl. Susa Adriano Aschieris in 18’32’’, davanti a Giulia Giorda e Anna Laratore, ma a impressionare è stata anche la rimonta della portacolori campana, capace di inserirsi tra le migliori specialiste italiane della categoria. In una giornata resa ancora più suggestiva dal clima particolare di Moggio Udinese, con il sole in paese e le cime circostanti ancora innevate, la giovane atleta campana ha confermato tutto il suo talento e le sue qualità, portando in alto i colori della Campania in una delle rassegne giovanili più importanti della stagione nazionale.