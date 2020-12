Francesco Pellegrino presenta Luna Nova in una video intervista esclusiva a Lucia Grimaldi

Copyright: ©️ Dahlia Katz, all rights reserved

Francesco Pellegrino, tenore, musicista ed interprete, poliedrico artista maddalonese, residente da vent’anni a Toronto, in Canada, racconta in esclusiva ai microfoni di Belvederenews la genesi del suo ultimo lavoro.

Luna Nova, in uscita a Natale, contiene 14 brani della tradizione napoletana, magistralmente interpretati da Francesco Pellegrino, che 10 anni fa, ha anche fondato, Vesuvius Ensemble, per la promozione della cultura musicale napoletana nel mondo.

La prof. Catherine Moore della facoltà di musica dell’università di Toronto dice del Vesuvius Ensemble: ascoltare i loro concerti non è ascoltare solo la musica. I Vesuvius raccolgono insieme la tradizione, l’eredità, un modo di pensare la musica creato in una specifica parte del mondo.

John Terauds dice di lui: Pellegrino è un cantante magnetico, che è in grado di modulare magistralmente la sua voce in ogni canzone. Ma la cosa più bella di tutte è che alcune interpretazioni riuscirebbero a commuovere anche i cuori più duri, come quando interpreta la canzone di Gesù nella culla.