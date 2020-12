Gli auguri a distanza alla preside dei piccoli alunni della Brancaccio

Ultimo giorno di scuola con la didattica a distanza. Oggi iniziano ufficialmente le vacanze e i bambini e le insegnanti delle classi III B e C della scuola primaria Brancaccio hanno voluto abbracciare virtualmente la Preside, per farle sentire tutto il loro affetto e calore in questo tempo di distanziamento.

“In questo insolito Natale, in un tempo in cui ormai le rappresentazioni natalizie sono solo un ricordo, non abbiamo voluto rinunciarci Per questo motivo abbiamo voluto collegarci con la preside e mostrarle tutto il nostro affetto con un canto e una poesia.”

Questa la dichiarazione emozionata e commossa delle insegnanti Angela Casella, Antonietta Rotondo,Raffaela Palma , Vittoria Troisi, Linda e Mara Natale, Antonella Ferriello e Francesca Azzurretti.

Una bella sorpresa gradita dalla preside Rosa Suppa, a conferma del legame forte che ha instaurato in questi anni con i suoi alunni e con tutto il personale della sua scuola. Una grande famiglia, quella di Maddaloni 2- Valle di Maddaloni, che ha affrontato questi mesi difficili consolidando ancor di più il legame con le famiglie e con il territorio nei 2 comuni in cui opera.

Questi bimbi, simbolicamente, in rappresentanza di tutti i loro compagni, hanno lanciato un messaggio di amore e di speranza per un domani migliore.