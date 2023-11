Ha avuto inizio l’ottava giornata mondiale della povertà

Ha avuto inizio venerdì mattina, alle 9.30 la serie di eventi per la celebrazione di questa “VII Giornata Mondiale dei Poveri”. Il primo fra questi è stato il Dossier Regionale Caritas sulle Povertà”, presso l’Universitá Degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nel pomeriggio,sempre di venerdì, si è svolto, invece, nel gremito salone della Caritas diocesana, “ Casa dei figli”, il convegno sul tema “ Non distogliere l’occhio dal povero”. La preghiera è stata molto sentita , durante l’incontro, insieme alle letture, per sollecitare i fedeli a compiere atti di carità cristiana . Non a caso erano presenti tantissime comunità parrocchiali. Lo stesso Don Carmine Schiavone, direttore della Caritas di Aversa, ha dato molto spazio ai giovani, in particolare agli Scout di Aversa 2, che svolgono attività di volontariato a favore dei bisogni di tante comunità, anche di altre regioni, in particolare, durante la scorsa estate, a Reggio Calabria, “ in quanto si è tutti sotto uno stesso cielo ed il cielo è uno”hanno ricordato i giovani ai presenti . Nel luglio 2023, in Calabria sono state svolte da questi ragazzi, ad esempio, attività come la pulizia delle lapidi dei morti in mare. Hanno poi testimoniato i giovani del servizio civile, parlando delle tante cose belle che vivono giorno per giorno. Tra queste la stupenda realtà di bambini che, nonostante le difficoltà, mantengono vivo l’interesse per attività come la lettura. Durante questo sentito incontro, curato dai responsabili della Caritas diocesana, don Carmine Schiavone, don Marco Pagniello, direttore della Caritas nazionale, dal Vescovo s.e., Monsignor Don Angelo Spinillo, ha avuto un ruolo centrale il tema della “condivisione” ma soprattutto “ l’importanza delle opere buone non solo per chi le riceve ma anche per chi le compie”. È stato più volte ribadito durante il convegno come “l’amore, la carità, i sentimenti, giovino allo spirito e l’individualismo secondo la fede dovrebbe essere messo da parte. Le opere buone generano altro bene ecco perché il Vangelo va raccontato. Dio chiede di raccontare la sua grandezza per indurre al compimento di opere buone”. Inoltre Don Marco Pagniello ha ricordato ai presenti che “il sogno della Caritas Diocesana è quello di creare inclusione e le comunità parrocchiali devono partire dagli ultimi per aiutare il prossimo”. Il Vescovo s.e., Don Angelo Spinillo, si è espresso a favore di “ uno scambio continuo che ha grande importanza ed esso non significa mettere a disposizione dei mezzi ma attenzione ai bisogni immediati ai quali bisogna dare risposta . La Condivisione è una luce in società”. Nella mattinata di sabato , 18 novembre , alle ore 9.30, sempre nel salone “Casa dei Figli “, si è svolta la

presentazione del Dossier 2023 “FormAzioni. Buone prassi territoriali per il contrasto alla povertà educativa” a cura dell’Osservatorio Povertà e Risorse della Caritas Diocesana di Aversa. Al centro del dossier “la necessità di coinvolgere le realtà emarginate in un cammino di vita che sia collettivo. Questo al fine di promuovere l’inclusione sociale e culturale per creare opportunità di apprendimento e socialità, offrendo anche l’ascolto. Per rendere possibile tutto ciò è necessario,però, il supporto delle autorità e l’opera non solo della Caritas ma dell’intera Comunità”.

Alle ore 18.00, invece, si è tenuto l’incontro,

organizzato da Eupolis, con la partecipazione dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Campania.. Domenica, 19 novembre, alle 10.30, Presso il Centro Caritas di Aversa, c’è stata la Celebrazione Eucaristica da parte del Monsignor Angelo Spinillo, e subito dopo un Pranzo di Condivisione con ospiti e volontari. offerto dall’Associazione “Il Coraggio dei Bambini”. Il ricco calendario per la celebrazione della VII Giornata Nazionale dei Poveri è stato allestito con il supporto delle tantissime associazioni attive sul nostro territorio.