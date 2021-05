Hub vaccinale alla caserma Magone. Si parte domani 1° giugno

Maddaloni.Tutto pronto alla Caserma Mauro Magrone di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato dell’esercito di cui è comandante il Gen. Francesco Riccardi per l’inizio delle vaccinazioni del costituendo hub vaccinale. Ingresso da Via Sani il centro funzionerà con la collaborazione del ASL di Caserta di cui è direttore Ferdinando Russo in sinergia con il Comune di Maddaloni e la protezione civile per la viabilità.

Nell’occasione il comune ha disposto con un’apposita ordinanza la limitazione temporanea della sosta in via Sani nel tratto tra via Starzalunga e via Carrarone e l’istituzione del senso unico, con doppia corsia di marcia con corsia destra riservata ai veicoli i fila per il vaccino.

Segue l’ordinanza dettagliata: