IL GIORDANI un’offerta completa per garantire una formazione proiettata al futuro.

L’ITI-LS F.Giordani,con la dirigente Antonella Serpico e il corpo docente altamente specializzato, è una SCUOLA che offre ai giovani un’ampia offerta formativa oltre che un’esperienza e una competenza oramai consolidate in tutti i settori cui afferiscono le specializzazioni che lo caratterizzano. Difatti l’istituto offre un tecnico industriale, con ben 6 specializzazioni, e un liceo scientifico opz. scienze applicate. Le specializzazioni del tecnico sono:

1. Trasporti e Logistica

2. Elettronica e Elettrotecnica

3. Chimica dei materiali e biotecnologie

4. Informatica e Telecomunicazioni

5. Meccanica e Meccatronica

6. Sistema Moda

Ciascuna delle sei specializzazioni prevede, nel monte ore, una notevole percentuale di ore di laboratorio affinchè gli alunni del Giordani abbiano non solo vaste conoscenze ma anche valide competenze. Difatti l’istituto vanta ben 38 laboratori suddivisi tra le varie specializzazioni; gli stessi vengono messi a disposizione anche per le discipline del Liceo. La validità del Giordani però è rafforzata anche da una rilevante attività di PCTO(ex Alternanza Scuola Lavoro), che l’istituto svolge a pieno ritmo in collaborazione con molteplici aziende del territorio e non solo. Basti pensare alla collaborazione con la Terna, Costa Crociere, Grimaldi Lines, Netcom, Huawei, Samsung, Università Vanvitelli, Bieffe, Gesan e molte altre ancora con le quali la scuola organizza stage e attività attraverso le quali gli studenti possono comprendere appieno la richiesta del mercato del lavoro e arricchire la propria formazione scolastica con attività proposte dalle aziende stesse. La stessa scuola, per le classi quinte, organizza delle competizioni tra gruppi di ragazzi che, simulando un’azienda, realizzano un’idea progettuale da presentare ad una commissione competente supportata dalla Regione Campania e dall’Unione degli Industriali. Inoltre, i docenti del Giordani hanno predisposto una piattaforma attraverso la quale le aziende possono ricercare, tra i neodiplomati, profili utili a ricoprire figure professionali.

Tutto ciò nell’ottica di monitorare il successo dei propri studenti sia in campo lavorativo che in campo universitario. Tali attività sono promosse dalla mentalità dell’istituto di seguire e accompagnare i propri studenti verso il successo, qualunque sia il percorso da loro scelto. Per questo motivo L’istituto dall’anno scolastico 2018/19 ha avviato un progetto, rivolto alle classi del Liceo e ad alcune classi dell’industriale, denominato Classi digitali in collaborazione con la Apple. Il progetto prevede una didattica innovativa, con Ipad in classe, che promuova attività accattivanti per i ragazzi al fine di stimolarli e renderli soggetti attivi dell’apprendimento. Difatti sono gli stessi ragazzi a proporre attività che facilitino l’apprendimento e l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Inoltre, l’uso dell’ipad evita ai ragazzi di dover trasportare enormi pesi, e in tempi di pandemia, consente loro di collaborare e lavorare in gruppo pur non utilizzando lo stesso libro o lo stesso quaderno, ma il proprio dispositivo. Il Giordani è all’avanguardia anche in virtù dei laboratori innovativi, Future labs, per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado, che ha realizzato nell’anno scolastico 2019, rientrando tra le 28 scuole italiane dotate di Future Labs. Inoltre da diversi anni il Giordani è scuola polo per l’organizzazione del premio scuola digitale sia a livello provinciale che regionale. Tutte le attività che l’istituto mette in campo per i propri studenti, rimanendo al passo con le tecnologie sempre più avanzate, garantiscono ai ragazzi una formazione completa e di qualità.

Per qualunque informazione, relativa alle specializzazioni e ai progetti attivi è possibile consultare il seguente sito:

www.orientamentogiordanice.it

Inoltre il Giordani è aperto a tutti i genitori sabato 29/01/2022, con lo sportello per le iscrizioni.

VIDEO