Il ministro Sereni al forum giovani di Caserta

Caserta – Ci sarà la visita di un ministro al forum dei giovani di Caserta, ossia Marina Sereni del quale offriamo una breve descrizione: dal 23 maggio 2007 è stata uno dei 45 membri del Comitato nazionale per il Partito democratico che ha riunito i leader delle componenti del PD. Tra i costituenti del Partito Democratico, eletti con le elezioni primarie del 14 ottobre 2007, ha fatto parte della Commissione Statuto del PD. È stata riconfermata alla camera anche alle elezioni dell’anno 2008. Dal 7 novembre 2009 al 15 dicembre 2013 è stata vicepresidente del PD insieme a Ivan Scalfarotto.

L’8 gennaio 2014 la direzione nazionale del PD ha candidato la Sereni alla Camera dei Deputati come capolista della lista PD nella circoscrizione Umbria, in vista delle elezioni politiche italiane del 2013. Membro della direzione nazionale del partito, la Sereni è quindi eletta deputato per la XVII legislatura.

Il 21 marzo 2013 è stata eletta vicepresidente della camera dei deputati per il PD con 311 voti, maggior numero di preferenze.

Non è più ricandidata alle elezioni politiche del 2018

Il 13 settembre 2019 il Consiglio dei Ministri la nomina Viceministro al Ministero degli Affari esteri della cooperazione internazionale. Verrà riconfermata il 24 febbraio 2021 nel governo Draghi.

Nella giornata di mercoledì al forum dei giovani di Caserta ci sarà presente la vice ministro l’apertura dell’incontro sarà a cura di Enrico Tresca (PD), segretario cittadino del PD di Caserta, ci sarà inoltre anche Franco De Michele assessore del Comune di Caserta, al dibattito ci sarà anche l’intervento del candidato sindaco l’avv.to Carlo Marino.

Su tale incontro e/o visita si è pronunciato l’assessore Franco de Michele con queste dichiarazioni “La presenza di Marina Sereni, che con Caserta ha sempre tenuto un contatto costante, è la testimonianza della vicinanza dei vertici nazionali del Partito Democratico alla città e dell’importanza, politica ed amministrativa, di sostenere uniti e forti Carlo Marino come sindaco della nostra città. Questa campagna elettorale ha ormai assunto una rilevanza che va oltre i confini cittadini e ne dobbiamo essere consapevoli. – continua De Michele – Quello che oggi non può sfuggire è che al dato amministrativo si accompagna un valore politico più generale che ci deve vedere tutti far fronte comune: non possiamo permetterci una città spostata politicamente sui valori sovranisti rappresentati dalla Lega di Salvini. Noi vogliamo una città diversa da quella proposta dalla Lega e dal suo candidato”.