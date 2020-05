Il VIDEO. L’inno alla gioia degli allievi dell’I.C. “Maddaloni 1 -Villaggio”

La musica non si ferma!! Una emozionante iniziativa della sezione ad indirizzo musicale dell’I.C. Maddaloni 1 -Villaggio.

La scuola di via Roma, diretta con stile ed empatia, dalla Preside Prof. ssa Annalisa Lombardi, è ancora una volta protagonista della scena artistica della città. In un video, la sintesi perfetta delle emozioni e delle sperimentazioni che hanno dominato il lungo periodo di chiusura forzata, di cui siamo stati e siamo ancora tutti, purtroppo, partecipi. L’arte, il cuore, la speranza, il lavoro intenso e l’incredibile esperienza della “didattica a distanza”.

Il messaggio è chiaro e la musica è lì per portarlo lontano.

“In un momento particolarmente difficile, i ragazzi decidono di regalarci un messaggio di gioia, di amore, di fratellanza, di rinascita, di ripartenza. Un messaggio universale perché la musica unisce i cuori”. Queste le parole con cui la Dirigente introduce e che accompagnano i più sentiti ringraziamenti per le Maestre e ai Maestri strumentisti, E. Landino, C. Di Filippo, M. Rosato, F. Mattiello, L. Quatrano, il Direttore della performance, Maestro C. Palmiero e l’ospite inatteso che ci regala il prezioso “silenzio” finale, il Maestro B. Brignola.

L’Orchestra dell’Istituto esegue l’Inno alla Gioia di L.Van Beethoven in modalità “distanti, ma uniti”. Grazie ragazze, grazie ragazzi!!