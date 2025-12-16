Incendio all’alba. Salvato l’inquilino

Nella prima mattinata di oggi, verso le ore 06:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Roma, nel comune di Arienzo a seguito di una richiesta di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo, che aveva già coinvolto l’intero appartamento situato al primo piano di un edificio di due livelli. A supporto della squadra operativa è intervenuta anche un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di Caserta ed un carro auto protettori; tuttavia le operazioni di intervento sono state più difficili a causa delle strade strette per i mezzi di soccorso.

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte evitando che si propagassero agli altri appartamenti adiacenti.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’abitazione era già stata evacuata dall’unico occupante, un uomo di nazionalità Italiana di circa trent’anni.