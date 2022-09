Pubblicità elettorale

Caserta. Mattinata difficile per gli automobilisti. Eh nella mattinata di oggi , mercoledì 21 settembre, stavamo circolando sulla variante .

Poco dopo le 9 infatti , due auto , per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente sotto il ponte paralizzando completamente il traffico veicolare.

I conducenti delle due auto sono stati trasportati in Ospedale dagli uomini del 118 . Sul posto anche i Vigili del Fuoco .