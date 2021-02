La Caritas organizza la Giornata della solidarietà

Sabato 6 febbraio ci sarà il consueto appuntamento della Caritas per la spesa solidale. Un’iniziativa che, se negli scorsi anni era necessaria, oggi è indispensabile, viste le difficoltà acuite dalla pandemia. Proprio la Caritas, in questo anno, è stata sempre in prima linea lavorando senza sosta per assistere non solo le famiglie e le persone che beneficiavano della loro assistenza, ma tante altre che si sono aggiunte improvvisamente. Persone che, fino al giorno prima aiutavano, si sono trovate nella condizione di chiedere aiuto.

Perciò sabato 6 febbraio, giorno in cui solitamente ci si dedica anche alla spesa, fuori ai supermercati troverete i volontari della Caritas. Non esiste un obbligo o una regola. Ciascuno, facendo la spesa, può aggiungere qualche alimento da lasciare nel carrello all’uscita. Anche un solo prodotto. Ognuno quel che potrà. Un piccolo gesto in apparenza ma che vale davvero tanto.