La legalità si fa accoglienza con l’associazione “La Crisalide in Rete”

Montecorvino Pugliano (SA) – Un simbolo dell’illegalità che si trasforma in un avamposto di speranza e autonomia. Il Comune di Montecorvino Pugliano ha ufficialmente assegnato a La Crisalide in Rete APS un immobile confiscato alla criminalità organizzata, destinandolo a un progetto ambizioso di supporto per le donne impegnate nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. L’iniziativa vede protagonista La Crisalide in Rete, realtà già punto di riferimento sul territorio, che gestirà la struttura trasformandola in un luogo di rinascita collettiva. Non si tratta solo di una rifunzionalizzazione logistica, ma di un atto di giustizia riparativa che sottrae patrimonio alle mafie per metterlo al servizio dei diritti fondamentali e della protezione sociale.

Il Sindaco Alessandro Chiola ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto, definendo l’operazione un segnale concreto per la comunità: “Restituire un bene sottratto alla criminalità e destinarlo a un progetto di così alto valore rappresenta un atto di civiltà. Questo luogo, un tempo simbolo dell’ombra, diventa oggi un presidio di legalità e solidarietà”. Il cuore del progetto risiede nella visione di Roberta Bolettieri, Presidente de La Crisalide in Rete, che ha sottolineato la potenza trasformativa di questa nuova sede: “Trasformare un bene confiscato in un luogo sicuro significa restituire possibilità concrete. Le donne che escono dalla violenza hanno bisogno di un approdo protetto, di uno spazio che le aiuti a ricostruire fiducia, autonomia e futuro. Questo immobile diventerà un presidio di dignità, un luogo in cui nessuna donna dovrà sentirsi sola. È un atto di giustizia verso il territorio e di cura verso chi lo abita”.

Sotto la guida esperta della rete di professioniste, la struttura diventerà un luogo capace di offrire accoglienza, protezione in un ambiente sicuro e assistenza specialistica attraverso percorsi di supporto psicologico e legale. L’impegno de La Crisalide si estenderà inoltre a programmi di empowerment per il recupero dell’autonomia personale e a costanti iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di eradicare la cultura della violenza alla radice. Grazie a questa sinergia, l’Amministrazione di Montecorvino Pugliano ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e terzo settore possa generare modelli di welfare d’eccellenza fondati sulla legalità e sulla tutela della vita.