SaluteAttualitàCronaca

Lebbra in Europa

Ritorno della malattia in Europa orientale

Di Lucia Dello Iacovo

In Europa orientale, sono stati segnalati nuovi casi di lebbra. In Romania, sono stati identificati quattro casi legati a un centro massaggi di Cluj-Napoca, con due confermati e due in valutazione. Questo segna il primo caso nel Paese dopo 44 anni. Le autorità hanno chiuso temporaneamente il salone per indagini e sanificazione.

In Croazia, un caso isolato è stato registrato in un lavoratore nepalese, il primo dal 1993. I funzionari hanno confermato che la situazione è sotto controllo e non rappresenta un rischio per la popolazione, grazie alla bassa contagiosità della malattia e all’attivazione di protocolli di sicurezza.
In risposta ai nuovi casi di lebbra in Europa orientale, sono state attivate diverse misure di sicurezza:

1. Chiusura Temporanea dei Centri Coinvolti: In Romania, il centro massaggi di Cluj-Napoca è stato chiuso per indagini epidemiologiche e sanificazione.

2. Valutazione Clinica: Le persone che hanno lavorato a stretto contatto con i casi confermati sono state sottoposte a valutazioni cliniche e microbiologiche.

3. Trattamento Preventivo: I contatti stretti del caso isolato in Croazia hanno ricevuto terapia post-esposizione preventiva, pur non risultando contagiati.

4. Attivazione di Protocolli di Controllo: Le autorità sanitarie hanno messo in atto protocolli internazionali per monitorare e gestire la situazione.

5. Comunicazioni alla Popolazione: Sono state fornite rassicurazioni alla popolazione riguardo alla bassa contagiosità della malattia e ai rischi minimi di trasmissione.

Queste misure mirano a contenere la diffusione della malattia e a garantire la sicurezza pubblica.