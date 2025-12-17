Liste d’attese sanità: fino a un anno per una TAC

Un anno per una TAC. Mesi per una visita specialistica. In molte aree del Paese il diritto alla salute resta sulla carta, ma fatica a diventare reale.

Attese incompatibili con i bisogni di cura

Prenotare un esame diagnostico può trasformarsi in un percorso a ostacoli. In diverse regioni, i tempi superano ampiamente quelli clinicamente sostenibili con un intervallo che rischia di compromettere diagnosi precoci e terapie tempestive.

Personale insufficiente e servizi sotto pressione

Alla base del problema c’è una carenza strutturale di personale sanitario. Medici, tecnici e infermieri non bastano a coprire il fabbisogno reale. I carichi di lavoro aumentano, mentre reparti e ambulatori riducono l’offerta. Il sistema regge con difficoltà, spesso grazie a soluzioni tampone.

Disparità territoriali sempre più evidenti

L’accesso alle cure non è uguale ovunque. Tra Nord e Sud, ma anche tra aree urbane e periferiche, le differenze sono marcate. Chi può permetterselo ricorre al privato. Chi non può, resta in lista d’attesa, rinviando controlli e accertamenti essenziali.

Il rischio di una sanità a doppia velocità

La conseguenza è una sanità che divide invece di unire. Il principio di universalità viene messo alla prova ogni giorno. Il diritto alla salute non dovrebbe dipendere dal reddito o dal luogo di residenza.

Eppure, per molti cittadini, questa è ormai una realtà concreta.

Una questione che chiede risposte strutturali

Servono investimenti mirati, programmazione e assunzioni stabili. Le soluzioni emergenziali non bastano più. Ridurre le liste d’attesa significa tutelare la dignità delle persone. E riaffermare un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.

