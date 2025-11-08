L’Orchestra di San Remo perde il celebre Direttore d’Orchestra: è scomparso Beppe Vessicchio

Oggi le note della musica, si fermano per dire addio al celebre Compositore, arrangiatore, direttore d’Orchestra, con una trentina di Sanremo sulle spalle, Giuseppe Vessicchio , da tutti conosciuto come Beppe Vessicchio.

Il volto simpatico della TV, oltre che preparatissimo direttore d’Orchestra del Festival di Sanremo e della musica italiana, si è spento questo pomeriggio, 8 Novembre, all’età di 69 anni all’Ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

La conferma è arrivata da pochi minuti dall’ospedale romano, dove il musicista era stato ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata molto rapidamente.

Vessicchio è stato capace di unire un’altissima competenza professionale a una popolarità trasversale, consolidata anche grazie al suo ruolo di insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi,

La famiglia informa che i funerali saranno “strettamente riservati”.