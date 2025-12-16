Lutto nel consorzio della mozzarella di bufala campana

Apprendiamo dalla pagina ufficiale del Consorzio della mozzarella di bufala campana della scomparsa del suo vicedirettore Gennaro Testa.

Si legge testualmente: ”

Non avremmo mai immaginato di vivere questo dolore così atroce.

Il nostro Consorzio, la comunità della nostra filiera è in lutto profondo: è venuto a mancare il vicedirettore del Consorzio, Gennaro Testa, uomo dalle straordinarie qualità morali, professionista eccezionale che ha dedicato tutta la sua vita lavorativa alla crescita del Consorzio. Tutti hanno conosciuto Gennaro, hanno scambiato sorrisi, consigli, esperienze lavorative. Ognuno di voi, ne siamo certi, custodirà un ricordo personale. Domani, mercoledi 17 dicembre, alle ore 11, l’ultimo saluto nella Chiesa dell’Immacolata, piazza Immacolata, rione Vomero, Napoli.Ciao Gennaro, grazie per il tuo esempio!”

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per lui, ricordato da tutti come una persona unica per la sua bontà e la sua professionalità