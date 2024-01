Episodio di furto nella rinomata palestra di Maddaloni, ENERGY PLANET, un evento inaspettato ha scosso la routine degli appassionati di fitness.

Quanto ricostruito dalle testimonianze di molte ragazze, l’episodio di furto si é ripetuto più volte nelle scorse settimane fino a ieri sera.

Pare che si tratti di una donna, visto che l’accadimento é sempre avvenuto solo negli spogliatoi femminili, sprovvisti di telecamera.

Sono stati rubati : più volte banconote da 10 e 20 euro, scarpe, completini della paletta, heets per iqos, sigarette elettroniche, fazzolettini, e anche pochi spicci nei portafogli delle frequentatrici abituali.

Molte delle appassionate di fitness hanno sostenuto che si sono ritrovate le loro borse da palestra quasi con tutte le tasche aperte e svaligiate.

La donna pare approfitti dei momenti di distrazione dove tutti sono impegnati nelle loro sessioni di allenamento per colpire.

Molte delle ragazze hanno deciso di parlare con i direttori dello stabile che in tutta risposta hanno sostenuto -<< siete stupide voi che portate i vostri portafogli in palestra>>- forse magari, portare dietro i portafogli per un evenienza di qualsiasi tipo non é poi un grave errore quanto rubare nelle tasche degli altri, e inoltre si tratta di una ladra che non ruba solo soldi ma anche scarpe e completini da palestra, iqos e heets, in ogni caso le vittime si sono chieste, come riuscirebbero ad andare in palestra senza le proprie scarpe di ricambio ( regola rigorosamente scritta nel regolamento della rinomata palestra).

Le indagini sono in corso, con la speranza di identificare la ladra attraverso le registrazioni delle telecamere di sicurezza e le testimonianze dei presenti. La comunità della palestra è ora in allerta, con l’augurio che questa situazione eccezionale possa portare a miglioramenti nella sicurezza del luogo.

I frequentatori della palestra,tuttavia, riflettono sulla necessità di essere più vigili e consapevoli, anche nei luoghi che dovrebbero garantire un ambiente sicuro.