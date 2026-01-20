Maddaloni si maschera: al via l’XI edizione del Carnevale

MADDALONI – La città è pronta a riaccendersi di colori e allegria. È stata presentata presso l’ex Macello di via Napoli, in una conferenza stampa gremita e molto partecipata, la XI Edizione del Carnevale Maddalonese. L’evento, che prenderà il via domenica 8 febbraio, è il frutto della consolidata sinergia tra l’APS Carnevale Maddalonese e il Comune di Maddaloni.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Lucia Grimaldi, direttore di BelvedereNews 2.0, che presenterà anche le varie serate della kermesse. Alla conferenza sono intervenuti il Sindaco e i rappresentanti dell’associazione, sottolineando l’importanza di questa tradizione per il tessuto sociale del territorio.

Il Programma: Quattro giorni di puro divertimento

Il cartellone di quest’anno è ricco di appuntamenti che spaziano dall’intrattenimento per bambini ai grandi show musicali e di intrattenimento:

Domenica 8 Febbraio: Il debutto a Villa Imposimato con l’arrivo dei carri allegorici e la consegna delle chiavi della città a “Re Carnevale” da parte del Sindaco. La serata si chiuderà con l’energia dell’Orchestra Spettacolo “Canta Napoli Band”.

Sabato 14 Febbraio: dalle ore 15.30 sfilata dei Carri Allegorici per le strade con la partenza dei carri da via Napoli, arricchita dalle coreografie delle scuole di ballo e dal cabaret comico di “Sex and Sud” (da Made in Sud).

Domenica 15 Febbraio: Una giornata dedicata alle famiglie con spettacoli per bambini e l’esibizione musicale dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle”, unica scuola partecipante al progetto. In serata, riflettori accesi sullo show di Gianluca Manzieri.

Martedì 17 Febbraio: Il gran finale di Martedì Grasso con la parata conclusiva dei carri e delle tre scuole di ballo locali (Dancesport Academy, L’Arte del Movimento e Accademia dei Talenti). La chiusura è affidata all’atteso live show “Mixed by Erry & Ida Piccoli”, seguito dall’estrazione dei premi.

Con un programma che mescola sapientemente la comicità di Made in Sud, il ritmo di Gianluca Manzieri e il fenomeno ‘Mixed by Erry’, l’edizione 2026 punta a superare ogni record di presenze. La macchina organizzativa dell’APS Carnevale Maddalonese e dell’Amministrazione Comunale ha lavorato senza sosta per garantire uno spettacolo unico. Non resta che preparare i coriandoli: il divertimento sta per cominciare!