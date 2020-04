Stava per lanciarsi al balcone del terzo piano pochi minuti fa. Siamo nella zona di via G. Bruno.Un uomo di circa 70 anni era in piedi sulla ringhiera e voleva buttarsi di sotto. Allertarti i Vigili del fuoco sono corsi a salvarlo, tra gli applausi liberatori dei vicini. Tutto è bene quel che finisce bene.