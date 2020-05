Maddaloni. Un altro giovane arrestato per droga

Continuano le perquisizioni e i successivi arresti per detenzione di sostanze stupefacenti nel centro di Maddaloni. Infatti, nel pomeriggio di ieri, la Guardia di Finanza, stavolta con unità cinofila, ha perquisito l’abitazione in cui risiede G.Z. in via Appia 1° tratto. Il giovane, a seguito della perquisizione, è stato tratto in arresto.

A quanto pare l’avvenimento è collegato allo stesso filone dell’arresto di pochi giorni fa sempre a Via Roma, nello stesso quartiere, do A. P. , sempre per detenzione di panetti di hashish.

( leggi anche : https://www.belvederenews.net/ultimora-a-maddaloni-fermato-per-spaccio-la-foto-allinterno/)